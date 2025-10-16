Poliklinika Centrum Onkologii w Bydgoszczy ma patrona. Został nim dr Zbigniew Pawłowicz [zdjęcia]

2025-10-16, 17:08 Agata Raczek/Redakcja

Poliklinika Centrum Onkologii w Bydgoszczy ma patrona. Podczas uroczystości nadano jej imię dr. n. med. Zbigniewa Pawłowicza/fot.: Agata Raczek

Poliklinika Centrum Onkologii w Bydgoszczy od dzisiaj nosi imię doktora nauk medycznych Zbigniewa Pawłowicza – wieloletniego dyrektora Centrum Onkologii. Podczas uroczystości był wspominany jako lekarz oddany pacjentom i wizjoner, który znacząco przyczynił się do rozwoju bydgoskiej onkologii.

– Ś.p. dr Pawłowicz był człowiekiem ambitnym i skutecznym, który zostawił trwały ślad nie tylko w murach szpitala, ale przede wszystkim w sercach pacjentów i współpracowników – mówi Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy.



– Wszystkie inwestycje, które tutaj rozbudował i urzeczywistnił, bardzo często były określane jako pierwsze w kraju, czy pierwsze w naszym regionie. Opisywano je jako innowacyjne, dające wyraźny postęp i marsz do przodu. Natomiast pan dyrektor Pawłowicz miał jedną bardzo ważną cechę, która wymaga podkreślenia – zdolność do tworzenia określonych zespołów ludzkich – zaznacza Kowalewski.



– Z perspektywy 10 lat mojego urzędowania mogę powiedzieć, że ci ludzie nie są przypadkowi. Oni działają bardzo profesjonalnie i przede wszystkim są oddani Centrum Onkologii. Są gotowi służyć temu szpitalowi w imię dobra pacjentów – dodaje.



– Ta tablica i ten tytuł Polikliniki to piękny i trwały gest – mówi Alicja Pawłowicz, żona dyrektora, doktora Zbigniewa Pawłowicza.



– Moment, w którym zostanie nadane imię doktora nauk medycznych Zbigniewa Pawłowicza Poliklinice Centrum, czyli inwestycji, którą sam wymyślił i zbudował wspólnie ze wszystkimi pracownikami centrum, to ogromna przyjemność i niesamowite uczucie dumy, że mogłam być jego córką – podkreśla Monika Pawłowicz.



Dr Zbigniew Pawłowicz był wieloletnim dyrektorem Centrum Onkologii w Bydgoszczy, był również senatorem, posłem i radnym sejmiku wojewódzkiego. Zmarł 26 sierpnia 2023 roku po przegranej walce z rakiem. Miał 80 lat.



W Poliklinice Centrum Onkologii imienia dr. Zbigniewa Pawłowicza w Bydgoszczy znajduje się 18 poradni specjalistycznych. Rocznie udzielanych jest w niej około 250 tysięcy porad (skierowanych do 90 tysięcy pacjentów).