Branża budowlana: problemy i wyzwania. Narada inspektorów w Bydgoszczy

2025-10-21, 20:45 Damian Klich/Redakcja

W Młynach Rothera odbyła się narada, podczas której omawiano największe problemy branży budowlanej/fot. Damian Klich

Jak prowadzić kontrolę materiałów budowlanych, jak radzić sobie z różną interpretacją prawa budowlanego? - o tym w Bydgoszczy rozmawiali inspektorzy nadzoru budowlanego z całej Polski. W Młynach Rothera odbyła się narada, podczas której omawiano największe problemy branży.

Między innymi - jak patrzeć na materiały budowalne, żeby nie dać się „nabić w butelkę" - o tym mówił Michał Widelski, Dyrektor Generalny Głównego Nadzoru Budowlanego.



- Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają produkty na rynek muszą zadbać o to, żeby wyroby te spełniały wymagane parametry i były w prawidłowy sposób oznakowane. Prowadzimy kontrolę zarówno oznakowania, jak i spełniania właściwości użytkowych. Zdarza się, że pewne grupy wyrobów na etapie uzyskiwania certyfikacji spełniają wymagane wymogi, a potem, w trakcie produkcji okazuje się, że te parametry są obniżone. Dlatego prowadząc kontrolę pobieramy do badań próbki, które są składowane w sklepie. Samo składowanie materiałów, wyrobów budowlanych także ma duże znaczenie.



Podczas narady omawiano również innowacyjne rozwiązania cyfrowe dla nadzoru budowlanego.



