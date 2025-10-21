Branża budowlana: problemy i wyzwania. Narada inspektorów w Bydgoszczy

2025-10-21, 20:45  Damian Klich/Redakcja
W Młynach Rothera odbyła się narada, podczas której omawiano największe problemy branży budowlanej/fot. Damian Klich

W Młynach Rothera odbyła się narada, podczas której omawiano największe problemy branży budowlanej/fot. Damian Klich

Jak prowadzić kontrolę materiałów budowlanych, jak radzić sobie z różną interpretacją prawa budowlanego? - o tym w Bydgoszczy rozmawiali inspektorzy nadzoru budowlanego z całej Polski. W Młynach Rothera odbyła się narada, podczas której omawiano największe problemy branży.

Między innymi - jak patrzeć na materiały budowalne, żeby nie dać się „nabić w butelkę" - o tym mówił Michał Widelski, Dyrektor Generalny Głównego Nadzoru Budowlanego.

- Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają produkty na rynek muszą zadbać o to, żeby wyroby te spełniały wymagane parametry i były w prawidłowy sposób oznakowane. Prowadzimy kontrolę zarówno oznakowania, jak i spełniania właściwości użytkowych. Zdarza się, że pewne grupy wyrobów na etapie uzyskiwania certyfikacji spełniają wymagane wymogi, a potem, w trakcie produkcji okazuje się, że te parametry są obniżone. Dlatego prowadząc kontrolę pobieramy do badań próbki, które są składowane w sklepie. Samo składowanie materiałów, wyrobów budowlanych także ma duże znaczenie.

Podczas narady omawiano również innowacyjne rozwiązania cyfrowe dla nadzoru budowlanego.

Więcej w relacji Damiana Klicha.

Relacja Damiana Klicha

Bydgoszcz

Region

Mniej bójek na ulicach i na SOR-ach. Partia Razem chce zakazu sprzedaży alkoholu w nocy

Mniej bójek na ulicach i na SOR-ach. Partia Razem chce zakazu sprzedaży alkoholu w nocy

2025-10-21, 20:17
Sto lat temu zmienili nazwę. Dąbrowa Chełmińska odpaliła kapsułę czasu [zdjęcia, wideo]

Sto lat temu zmienili nazwę. Dąbrowa Chełmińska „odpaliła" kapsułę czasu [zdjęcia, wideo]

2025-10-21, 19:20
Groźny Libijczyk zatrzymany we Włocławku. Straż Graniczna czekała na niego pod więzieniem

Groźny Libijczyk zatrzymany we Włocławku. Straż Graniczna czekała na niego pod więzieniem

2025-10-21, 18:30
Zderzenie osobówki i busa przy bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym

Zderzenie osobówki i busa przy bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym

2025-10-21, 17:39
Po śmierci niemowlęcia NZOZ w Gąsawie wydał oświadczenie: Nie jest znana przyczyna zgonu dziecka

Po śmierci niemowlęcia NZOZ w Gąsawie wydał oświadczenie: „Nie jest znana przyczyna zgonu dziecka"

2025-10-21, 15:51
Pamiętają o katastrofie kolejowej pod Otłoczynem. Nowy krzyż w miejscu wypadku [zdjęcia, wideo]

Pamiętają o katastrofie kolejowej pod Otłoczynem. Nowy krzyż w miejscu wypadku [zdjęcia, wideo]

2025-10-21, 15:30
Rzecznik sanepidu po śmierci niemowlęcia: Była niezgodność daty podania szczepionki z datą ważności

Rzecznik sanepidu po śmierci niemowlęcia: Była niezgodność daty podania szczepionki z datą ważności

2025-10-21, 13:42
Miał się awanturować i atakować ratowników medycznych. Interweniowali policjanci, 47-latek nie żyje

Miał się awanturować i atakować ratowników medycznych. Interweniowali policjanci, 47-latek nie żyje

2025-10-21, 12:18
Pędził 110 km na godzinę, a to był obszar zabudowany. Stracił prawo jazdy i dużo zapłaci

Pędził 110 km na godzinę, a to był obszar zabudowany. Stracił prawo jazdy i dużo zapłaci

2025-10-21, 11:36

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę