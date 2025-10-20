Gala Łuczniczki Biznesu w Bydgoszczy. Wiemy kogo nagrodzono w tym roku [lista laureatów]

2025-10-20, 09:55 Natasza Trzebuchowska / Redakcja

Gala odbyła sie w Hotelu Słoneczny Młyn w Bydgoszczy. / Fot. Facebook Wojciecha Świtały

Przedsiębiorcy z regionu spotkali się podczas na gali, aby porozmawiać o tym jak budować silną, konkurencyjną i nowoczesną gospodarkę Kujaw i Pomorza.

- Mamy już 15-lecie naszego stowarzyszenia, w którym spotykają się osoby tworzące biznes, relację i przestrzeń do rozwoju - mówi Dorota Lewandowska ze Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza.



- Staramy się wzajemnie wspierać, ponieważ nie ma problemu, do którego nie można podejść. Covid, rozpoczęcia wojny w Ukrainie... Dzięki dobrym relacjom w biznesie, można się podnieść z kryzysu - uważa Wojciech Świtała ze Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza.



Podczas gali zostały wręczone statuetki „Łuczniczki Biznesu” – wyróżnienia dla przedsiębiorców, którzy w tym roku wykazali się szczególną kreatywnością i zaangażowaniem.



Trzy Łuczniczki Biznesu otrzymali:



W kategorii - Mały Przedsiębiorca Roku - STF Dawid Krzynowek, Największy Rozwój na Rynkach Zagranicznych - Firma Zieliński, Społeczna Odpowiedzialność w Biznesie - MBE Leszek Kubiak.



Wyróżnienia otrzymali Maciej Stróżyński oraz Paweł Triebwasser SKA Studio.