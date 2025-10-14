Akcja „Trzeźwa autostrada” policjantów ze Świecia. Skontrolowali blisko 1700 kierowców [zdjęcia]

2025-10-14, 10:22 Redakcja

Policjanci ze Świecia skontrolowali blisko 1700 pojazdów/fot.: KPP w Świeciu

Policjanci ruchu drogowego z komendy w Świeciu przeprowadzili działania pod nazwą „Trzeźwa autostrada”. Mundurowi sprawdzili trzeźwość blisko 1700 osób. Dwie z nich kierowały pojazdem pod wpływem alkoholu. Ci, którzy zdecydowali się „jechać na podwójnym gazie”, stracili prawa jazdy.

– W poniedziałek (13 października) w godzinach porannych policjanci z powiatu świeckiego przeprowadzili działania pod nazwą „Trzeźwa autostrada”. Akcja miała na celu eliminację nietrzeźwych kierowców z autostrad, gdzie prędkości są znacznie wyższe niż na zwykłych drogach, a tym samym potencjalne skutki wypadków są często tragiczne. Wzmożone kontrole trzeźwości kierujących odbywały się w rejonie zjazdu i wjazdu na autostradę A1 – przekazali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.



Mundurowi skontrolowali blisko 1700 kierujących. Dwóch kierowało pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało u obu mężczyzn ponad 0,5 promila. Policjanci zatrzymali im prawa jazdy.