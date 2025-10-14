Akcja „Trzeźwa autostrada” policjantów ze Świecia. Skontrolowali blisko 1700 kierowców [zdjęcia]

2025-10-14, 10:22  Redakcja
Policjanci ze Świecia skontrolowali blisko 1700 pojazdów/fot.: KPP w Świeciu

Policjanci ze Świecia skontrolowali blisko 1700 pojazdów/fot.: KPP w Świeciu

Policjanci ruchu drogowego z komendy w Świeciu przeprowadzili działania pod nazwą „Trzeźwa autostrada”. Mundurowi sprawdzili trzeźwość blisko 1700 osób. Dwie z nich kierowały pojazdem pod wpływem alkoholu. Ci, którzy zdecydowali się „jechać na podwójnym gazie”, stracili prawa jazdy.

– W poniedziałek (13 października) w godzinach porannych policjanci z powiatu świeckiego przeprowadzili działania pod nazwą „Trzeźwa autostrada”. Akcja miała na celu eliminację nietrzeźwych kierowców z autostrad, gdzie prędkości są znacznie wyższe niż na zwykłych drogach, a tym samym potencjalne skutki wypadków są często tragiczne. Wzmożone kontrole trzeźwości kierujących odbywały się w rejonie zjazdu i wjazdu na autostradę A1 – przekazali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Świeciu.

Mundurowi skontrolowali blisko 1700 kierujących. Dwóch kierowało pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało u obu mężczyzn ponad 0,5 promila. Policjanci zatrzymali im prawa jazdy.

Świecie nad Wisłą
Policjanci ze Świecia skontrolowali blisko 1700 pojazdów/fot.: KPP w Świeciu Policjanci ze Świecia skontrolowali blisko 1700 pojazdów/fot.: KPP w Świeciu Policjanci ze Świecia skontrolowali blisko 1700 pojazdów/fot.: KPP w Świeciu

Region

Kryjówka na strychu to za mało. Policja z Inowrocławia złapała 40-latka, poszukiwanego listem gończym

Kryjówka na strychu to za mało. Policja z Inowrocławia złapała 40-latka, poszukiwanego listem gończym

2025-10-14, 13:29
Kolejna awaria numeru alarmowego w ostatnim czasie. Problemy były również w regionie

Kolejna awaria numeru alarmowego w ostatnim czasie. Problemy były również w regionie

2025-10-14, 12:36
Poseł PiS Krzysztof Szczucki bez wpisu na listę adwokatów

Poseł PiS Krzysztof Szczucki bez wpisu na listę adwokatów

2025-10-14, 11:46
Symulacja ataku na teren Bazy Paliw. Ćwiczenia terytorialsów w gminie Łubianka [zdjęcia]

Symulacja ataku na teren Bazy Paliw. Ćwiczenia „terytorialsów” w gminie Łubianka [zdjęcia]

2025-10-14, 10:59
Dobry nauczyciel nie wymusza i rozumie dziecko. Jak wspierać ucznia w szkole [Rozmowa Dnia]

„Dobry nauczyciel nie wymusza i rozumie dziecko”. Jak wspierać ucznia w szkole? [Rozmowa Dnia]

2025-10-14, 09:04
Bogdan przemierza Afrykę Wdecki Park Krajobrazowy śledzi wędrówkę bociana

Bogdan przemierza Afrykę! Wdecki Park Krajobrazowy śledzi wędrówkę bociana

2025-10-14, 08:41
Zapuścili korzenie na działce i czują się jak u siebie: Za bardzo. Sąsiedzki spór w Chełmnie

Zapuścili korzenie na działce i czują się jak u siebie: „Za bardzo". Sąsiedzki spór w Chełmnie

2025-10-14, 07:55
Przemoc można pokonać wspólnym działaniem wielu służb. Toruń zaczyna ważny projekt

Przemoc można pokonać wspólnym działaniem wielu służb. Toruń zaczyna ważny projekt

2025-10-14, 07:00
Włocławek zapowiada wielkie zmiany w centrum miasta. Mniej samochodów, więcej zieleni

Włocławek zapowiada wielkie zmiany w centrum miasta. Mniej samochodów, więcej zieleni

2025-10-13, 19:51

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę