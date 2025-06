Akcja „Trzeźwa autostrada” w powiecie toruńskim. Pijani kierowcy pożegnali się z prawem jazdy

2025-06-26, 18:05 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Policjanci przeprowadzili akcję „Trzeźwa autostrada” w powiecie toruńskim/fot: KMP w Toruniu

10 kierowców pod wpływem alkoholu zatrzymanych zatrzymano w środę na terenie powiatu toruńskiego w ramach akcji „Trzeźwa autostrada”. Ośmiu z nich prowadziło samochody ciężarowe.

W ciągu trzech godzin, między 6:00 do 9:00 rano skontrolowano prawie 1200 kierowców.



Siedem osób dopuściło się wykroczenia za jazdę po użyciu alkoholu, grozi im kara aresztu lub grzywna do 30 tysięcy złotych i zakaz prowadzenia pojazdów. Trzem kierowcom, których poziom alkoholu we krwi przekroczył 0,5 promila, może grozić do trzech lat więzienia. Policja przypomina – prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości to przestępstwo.



Wszyscy zatrzymani w powiecie toruńskim kierowcy stracili prawo jazdy.