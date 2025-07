65-latek miał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Przekroczył prędkość we Włocławku

2025-07-24, 16:38 Redakcja

Policjanci z Włocławka zatrzymali 65-latka, który złamał zakaz prowadzenia pojazdów i przekroczył prędkość/fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Policyjna kontrola wykazała, że 65-latek wsiadł za kierownicę mimo orzeczonego dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Teraz grozi mu nawet do pięciu lat więzienia.

We wtorek (22 lipca) we Włocławku patrol ruchu drogowego zatrzymał do kontroli kierującego pojazdem opel. Powodem było przekroczenie prędkości przez kierowcę o 19 km/h. Okazało się, że to nie było jego jedyne przewinienie drogowe.



Funkcjonariusze sprawdzili w swoim systemie, że 65-latek nie powinien prowadzić auta. Zgodnie z orzeczeniem sądu, kierowca ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych obowiązujący od 2016 roku.



– Policjanci uniemożliwili mężczyźnie dalszą jazdę autem i ukarali go mandatem karnym w wysokości 200 złotych za przekroczenie prędkości. Poinformowali 65-latka także o skierowaniu sprawy do sądu za popełnione przestępstwo. Za kierowanie pojazdem wbrew sądowemu zakazowi włocławianinowi grozić może kara pozbawienia wolności do lat pięciu – opisał mł. asp. Tomasz Tomaszewski z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.