Pijany nastolatek uderzył autem w ścianę i chciał zgłosić kradzież pojazdu. Zatrzymała go policja z Grudziądza

Policjanci wykonali oględziny auta 19-latka/fot: KMP w Grudziądzu

19-latek został zatrzymany przez grudziądzkich policjantów. Mężczyzna spowodował kolizję, uciekł z miejsca zdarzenia i próbował zgłosić kradzież auta, którym chwilę wcześniej uderzył w ścianę budynku. Alkomat wykazał u niego 0,35 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

W czwartek (26 czerwca) w godzinach popołudniowych do siedziby grudziądzkich policjantów zgłosił się 19-letni mieszkaniec Kwidzyna, który chciał zgłosić kradzież pojazdu. Twierdził, że jakiś nieznany mu mężczyzna miał zabrać mu kluczyki od pojazdu, spowodować kolizję, a następnie oddać kluczyki.



– Policjanci wydziału dochodzeniowo-śledczego wykazali się wyjątkową czujnością. W trakcie rozpytania zwrócili uwagę na niespójność faktów przedstawianych przez zgłaszającego. Wezwali na miejsce funkcjonariuszy „drogówki”, którzy ustalili, że do zdarzenia drogowego doszło naprzeciwko komendy, a przyczynić się do niego miał sam zgłaszający, co potwierdził bezpośredni świadek zdarzenia – opisał asp. Łukasz Kowalczyk z Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.



Kierowca w momencie przyjazdu do komendy znajdował się pod wpływem alkoholu. Mężczyzna poniesie odpowiedzialność za doprowadzenie do zdarzenia drogowego i jazdę na „podwójnym gazie”.