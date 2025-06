Trwają wzmożone kontrole na drogach. W regionie doszło do pięciu wypadków

2025-06-20, 11:46 Jolanta Fischer/Redakcja

Do niedzieli policjanci prowadzą wzmożone kontrole w związku z długim czerwcowym weekendem/fot. ilustracyjna, KWP w Bydgoszcz

Kujawsko-pomorscy policjanci kontrolują kierowców w ramach akcji bezpiecznego długiego weekendu. Niestety, nie wszyscy zachowują zdrowy rozsądek za kierownicą – mówi mł. insp. Monika Chlebicz, rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

– Od środy do czwartku włącznie na kujawsko-pomorskich drogach doszło do pięciu wypadków, w których siedem osób zostało rannych. Odnotowaliśmy także 95 kolizji – informuje. Dodaje, że niestety, pomimo apeli i uprzedzeń o kontrolach, wciąż zdarzają się osoby, które kierują po alkoholu. Policjanci w dwie doby zatrzymali w regionie aż 52 pijanych kierowców.



– Apelujemy o jazdę z prędkością dostosowaną do warunków ruchu, do ograniczeń, które występują w wielu miejscach – podkreśla policjantka.



Największego ruchu na drogach policjanci spodziewają się w niedzielę. Kierowcy powinni wykazać się szczególną ostrożnością i zdjąć nogę z gazu!