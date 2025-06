Więcej patroli na drogach w długi czerwcowy weekend! Policja apeluje o rozsądek

2025-06-18, 16:15 Redakcja

Policjanci będą sprawdzać trzeźwość kierowców i przestrzeganie przez nich pozostałych przepisów ruchu drogowego/fot. KWP w Bydgoszczy

Kujawsko-pomorska policja zapowiada, że od 18 do 22 czerwca, w związku z większym natężeniem ruchu w długi weekend, na drogi wyjedzie więcej patroli – zarówno tych w oznakowanych radiowozach i na motocyklach, jak i nieoznakowanych.

Policjanci zapowiadają, że będą sprawdzać trzeźwość kierujących oraz reagować na szczególnie niebezpieczne wykroczenia: przekraczanie dozwolonej prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa, nieprawidłowe wyprzedzanie.



Będą też kontrolować stan techniczny pojazdów, ze zwróceniem uwagi na oświetlenie i stan ogumienia, sprawdzać, czy podróżujący korzystają z pasów bezpieczeństwa oraz czy dzieci przewożone są w fotelikach oraz zwracać uwagę na prawidłowe poruszanie się pieszych oraz używanie przez nich odblasków po zmierzchu poza terenem zabudowanym.



Dostosujmy prędkość do warunków na drodze!

Policjanci przypominają, że pogoda może być zmienna i apelują, by wziąć to po uwagę i dostosować prędkość do warunków na drodze.



– Apelujemy o ostrożność, rozsądek i rozwagę na drodze oraz o przestrzeganie przepisów przez użytkowników dróg, zarówno do zmotoryzowanych, jak i tych niechronionych użytkowników dróg. Bardzo ważna jest zasada ograniczonego zaufania w stosunku do wszystkich uczestników ruchu drogowego – podkreśla podkom. Remigiusz Rakowski z WRD kujawsko-pomorskiej komendy. – Kolejny raz zwracamy się z apelem, aby nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu! Konsekwencje takiego bezmyślnego zachowania mogą być tragiczne, zarówno dla samych kierujących, ich rodzin, a także innych niewinnych osób poruszających się po drodze.



Rok temu doszło do dziewięciu wypadków

W ubiegłym roku, podczas przedłużonego weekendu związanego z uroczystością Bożego Ciała (29 maja – 2 czerwca 2024), na drogach województwa doszło do dziewięciu wypadków, w których zginęły dwie osoby, a 11 osób zostało rannych. Policjanci zatrzymali też 192 kierujących pod wpływem alkoholu.



Policja przypomina także, że od 18 czerwca od godz. 18:00 do 22:00 oraz 19 czerwca od 8:00 do 22:00 obowiązuje zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczających 12 ton, z wyjątkiem autobusów.