O bezpieczeństwie wokół zabytkowego jelcza. „Przystanek Bezpieczne Lato” w Toruniu

2025-06-18, 15:39 Monika Kaczyńska/Redakcja

„Przystanek Bezpieczne Lato” w Toruniu/fot. MZK w Toruniu

Były ćwiczenia z tamowania krwawień, nauka obsługi defibrylatorów AED i rozmowy o tym, jak reagować w sytuacjach niebezpiecznych. W Toruniu odbyła się akcja „Przystanek Bezpieczne Lato”.

Zabytkowy jelcz MZK zamienił się w mobilny punkt edukacyjny, wokół którego prowadzono pokazy i warsztaty.



– Robimy RKO, czyli resuscytację krążeniowo-oddechową. Wykorzystujemy do tego defibrylator AED – jest bardzo przydatny, bo mówi wszystko, co trzeba zrobić – opowiadał jeden z uczniów.



– Staramy się uświadomić w krótkim czasie – ok. 20–30 minut – wspólnie z przyjaciółmi z innych służb porozmawiać z każdą grupą o rzeczach najważniejszych. Rozmawiamy o trudnych sprawach, jak dilerzy na podwórku, jak nie blokować numeru 112 – mówi Robert Majewski z Fundacji Bezpieczni.eu.



– Kąpiemy się tylko w miejscach wyznaczonych, tam, gdzie są ratownicy, jeżeli to są dzieci, to pod opieką dorosłych. Kąpiemy się, gdy jest biała flaga, czerwona to całkowity zakaz kąpieli – przypomina Marek Popek z toruńskiego WOPR.



Organizatorami akcji byli Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu, Fundacja Bezpieczni.eu oraz Stowarzyszenie Wędka.



