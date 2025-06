Pijana matka wiozła partnera i dzieci. Jazda zakończyła się w rowie [zdjęcia]

2025-06-24, 11:12 Redakcja / Tatiana Adonis

W chwili zdarzenia kierująca audi miała prawie trzy promile alkoholu. / Fot. KPP w Lipnie

31-letnia kobieta, po tym jak spożywała alkohol, wzięła do auta trójkę swoich dzieci i pojechała odebrać partnera. Straciła panowanie nad pojazdem. Dzieci trafiły do szpitala – 5 latka z poważnymi obrażeniami.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (23.06.). Kobieta jest mieszkanką powiatu włocławskiego. Mimo wypitego wcześniej alkoholu, postanowiła wsiąść za kierownicę i pojechać razem z trójką swoich dzieci, aby odebrać z pracy swojego partnera. Jechali przez miejscowość Zaduszniki, kiedy 31-latka wjechała do przydrożnego rowu.



Policję powiadomił mieszkaniec, który wyszedł z domu zobaczyć, co się stało. Na miejsce natychmiast udali się policjanci, strażacy i karetka pogotowia ratunkowego.



W chwili zdarzenia kierująca audi miała prawie trzy promile alkoholu. Podróżujące z nią dzieci (3, 5 i 11 lat) trafiły do włocławskiego szpitala. Jedno z nich odniosło poważne obrażenia. 29-letni mężczyzna, który w chwili wypadku znajdował się w aucie miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie.



Kobieta odpowie za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości. Policjanci już zatrzymali jej uprawnienia do kierowania. Oboje odpowiedzą także za to, że mając obowiązek opieki, dopuścili do tego, aby ich małoletnie dzieci przebywały w okolicznościach niebezpiecznych dla ich zdrowia i życia.