14 wypadków, 105 pijanych kierowców na drogach regionu. Po długim weekendzie

Ledwo zakończyliśmy nasze letnio-wakacyjne spotkanie w Płużnicy, a już w niedzielę (22 czerwca) zawitaliśmy do Chełmna! Przygotowaliśmy dla Was: warsztaty… Czytaj dalej »

Podczas działań policjanci korzystali nie tylko z oznakowanych radiowozów, ale także z nieoznakowanych, wyposażonych w wideorejestratory oraz z motocykli. Od środy do niedzieli na drogach naszego województwa doszło do 14 wypadków, w których jedna osoba zginęła, a 19 zostało rannych. Policjanci odnotowali też 236 kolizji. - Jak zawsze podczas kontroli funkcjonariusze reagowali na przekraczanie dozwolonej prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, czy nieprawidłowe wyprzedzanie. Eliminowali z ruchu osoby kierujące pod wpływem alkoholu – było ich w długi weekend aż 105 – informuje podkom. Remigiusz Rakowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. - Sprawdzali także, czy osoby podróżujące autem korzystają z pasów bezpieczeństwa i czy dzieci przewożone są w fotelikach bezpieczeństwa. Kontrolowali stan techniczny pojazdów, ze zwróceniem uwagi na oświetlenie i stan ogumienia. Policjanci nie zapomnieli również o pieszych - zwracali szczególną uwagę na prawidłowość poruszania się ich po drodze oraz posiadanie przez nich obowiązkowych elementów odblaskowych po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

