Policja złapała ponad 20 kierowców na „podwójnym gazie”. Akcja „Trzeźwy poranek” w regionie [zdjęcia]

Policjanci z regionu przeprowadzili ponad 18 tysięcy kontroli w ramach akcji „Trzeźwy poranek”/fot: KWP w Bydgoszczy
Kujawsko-pomorscy policjanci przeprowadzili wzmożone kontrole trzeźwości kierowców. Podczas działań „Trzeźwy poranek” skontrolowali 18 331 kierujących na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu – 25 prowadziło pojazd „na podwójnym gazie”.
– W środę (6 sierpnia) policjanci ruchu drogowego przeprowadzili kontrole trzeźwości kierujących pojazdami. Policyjne działania odbyły się w godzinach rannych na terenie całego województwa, ze szczególnym uwzględnieniem autostrady A1. Przy wykorzystaniu urządzeń typu Alco-Blow, w ciągu kilku sekund, każdy zatrzymany do kontroli kierujący był sprawdzany na zawartość alkoholu w organizmie – opisała asp. szt. Izabela Lewicka-Waszak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
Kontrole prowadzone były w różnych miejscach naszego województwa.
– Policjanci skontrolowali łącznie 18 331 kierujących, 25 z nich prowadziło „na podwójnym gazie”, z czego pięciu w stanie nietrzeźwości oraz 18 w stanie po użyciu alkoholu. Mundurowi skontrolowali również jednego rowerzystę, który zdecydował się na kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości i jednego po użyciu alkoholu. Podczas działań funkcjonariusze zatrzymali 22 prawa jazdy i cztery dowody rejestracyjne – dodała asp. szt. Lewicka-Waszak.
Policjanci ostrzegają, że tego rodzaju akcje będą kontynuowane i organizowane cyklicznie. Wszyscy kierowcy łamiący przepisy ruchu drogowego muszą się liczyć z konsekwencjami. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.
