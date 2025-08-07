Chwalił się, że w takim stanie wraca z Kołobrzegu. Wydmuchał ponad trzy promile alkoholu!

2025-08-07, 07:55  Redakcja
Na koniec lipca kujawsko-pomorscy policjanci przeprowadzili wzmożone kontrole trzeźwości kierowców. Podczas działań „Trzeźwy poranek” i „Trzeźwa autostrada” mundurowi skontrolowali ponad 10,5 tysiąca kierujących/fot. KWP Bydgoszcz/archiwum

Na koniec lipca kujawsko-pomorscy policjanci przeprowadzili wzmożone kontrole trzeźwości kierowców. Podczas działań „Trzeźwy poranek” i „Trzeźwa autostrada” mundurowi skontrolowali ponad 10,5 tysiąca kierujących/fot. KWP Bydgoszcz/archiwum

Jechał za szybko, w dodatku slalomem - to zwróciło uwagę kierowcy podróżującego tą samą trasą. Próbował nakłonić niebezpiecznego kierowcę do zatrzymania się. W końcu się udało. I tu szok: fiata prowadził kompletnie pijany mężczyzna. Przejechał w takim stanie wiele kilometrów. Na obwodnicy Inowrocławia doszło do obywatelskiego zatrzymania.

Na wjeździe na obwodnicę Inowrocławia, jeden z kierowców zauważył fiata, który jechał z dużą prędkością slalomem. Podejrzewając, że coś jest nie tak, zaczął zajeżdżać tamtemu drogę, by skłonić go do zatrzymania się, lecz ścigany przyspieszał. Gdy mężczyźnie udało się zatrzymać fiata i otworzył drzwi kierowcy, od razu odkrył przyczynę jego zachowania: odór alkoholu. Mężczyzna bełkotał, a na siedzeniu pasażera leżała niedopita butelka trunku. Dlatego zabrał mu kluczyki i powiadomił policję. Z relacji interweniującego mężczyzny wynikało również, że zatrzymany kierowca wracał w takim stanie z Kołobrzegu - czym sam się pochwalił.

Policjanci inowrocławskiego ruchu drogowego sprawdzili stan trzeźwości mężczyzny. Wydmuchał ponad trzy promile. Jego prawo jazdy patrol zatrzymał, a kierowca trafił do policyjnego aresztu.
Usłyszał już zarzut popełnienia przestępstwa drogowego. Grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności. Zapewne sąd wobec niego orzeknie na długi czas zakaz prowadzenia pojazdów.

Coraz częściej słychać o postawie innych kierowców, którzy podejrzewając współuczestników ruchu o jazdę po pijanemu, reagują. Świadomość tego, że w każdej chwili może dojść do wypadku i mogą zginąć niewinne osoby sprawia, że warto chociażby powiadomić o takich przypuszczeniach policję. Tym bardziej na pochwałę zasługuje postawa kierowcy, który w tym przypadku zdecydował się szybko działać i skutecznie udaremnił dalszą jazdę temu kierowcy.

Inowrocław

Region

Wieczorne spacery opowiadają historię miasta Na czym polega projekt Hidden Chełmno [zdjęcia]

Wieczorne spacery opowiadają historię miasta! Na czym polega projekt „Hidden Chełmno”? [zdjęcia]

2025-08-07, 09:03
Policja złapała ponad 20 kierowców na podwójnym gazie. Akcja Trzeźwy poranek w regionie [zdjęcia]

Policja złapała ponad 20 kierowców na „podwójnym gazie”. Akcja „Trzeźwy poranek” w regionie [zdjęcia]

2025-08-07, 08:32
Seniorzy ZHP spotkali się w Świeciu. W centrum uwagi ich patron, Czesław Porożyński [zdjęcia]

Seniorzy ZHP spotkali się w Świeciu. W centrum uwagi ich patron, Czesław Porożyński [zdjęcia]

2025-08-06, 20:56
Przyjechali z różnych stron świata, żeby bawić się z bydgoskimi dziećmi. Wiatrak zaprasza [wideo, zdjęcia]

Przyjechali z różnych stron świata, żeby bawić się z bydgoskimi dziećmi. „Wiatrak" zaprasza! [wideo, zdjęcia]

2025-08-06, 19:41
Te oferty pracy przestały spływać do urzędu. Pracodawcy nie muszą ich już zgłaszać

Te oferty pracy przestały spływać do urzędu. Pracodawcy nie muszą ich już zgłaszać

2025-08-06, 18:49
Duże wsparcie z Funduszy Europejskich. Wśród beneficjentów bydgoski Szpital Dziecięcy

Duże wsparcie z Funduszy Europejskich. Wśród beneficjentów bydgoski Szpital Dziecięcy

2025-08-06, 17:40
Jest mleko, które reaguje na potrzeby dziecka Położne promowały karmienie piersią

Jest mleko, które reaguje na potrzeby dziecka! Położne promowały karmienie piersią

2025-08-06, 16:38
Ta prezydentura jest szansą dla Polski. Nie będzie dobrym prezydentem. Komentarze z regionu

„Ta prezydentura jest szansą dla Polski". „Nie będzie dobrym prezydentem". Komentarze z regionu

2025-08-06, 16:10
Prawie 300 osób, a przed nimi 260 kilometrów. Pielgrzymka wyruszyła z Włocławka [zdjęcia]

Prawie 300 osób, a przed nimi 260 kilometrów. Pielgrzymka wyruszyła z Włocławka [zdjęcia]

2025-08-06, 13:55

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę