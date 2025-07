Nocna i nieodpowiedzialna przejażdżka nastolatków po Toruniu. Kierowali hulajnogami po alkoholu

– Wczoraj (29 lipca) około godziny 2:15 w nocy, na jednej z ulic Jakubskiego Przedmieścia, policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego komisariatu na toruńskim Rubinkowie, zwrócili uwagę na dwóch użytkowników hulajnóg elektrycznych. Chwiejne manewry kierujących jednośladami wzbudziły podejrzenia mundurowych. Stróże prawa zatrzymali mężczyzn do kontroli, by sprawdzić, co było przyczyną ich niepewnego stylu jazdy – opisuje mł. asp. Sebastian Pypczyński z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Obaj kierujący byli nietrzeźwi. 18-latek miał w organizmie ponad promil alkoholu, a jego młodszy kolega 0,9 promila. Kierowanie hulajnogą elektryczną w stanie nietrzeźwości stanowi wykroczenie, za które taryfikator przewiduje mandat w wysokości 2500 złotych. Taka właśnie grzywna została nałożona na obu kierujących. Policjanci przypominają, że jazda po spożyciu alkoholu, niezależnie od rodzaju pojazdu, znacząco zwiększa ryzyko wypadku. Zaburzenia koordynacji, spowolniony czas reakcji i ograniczona zdolność oceny sytuacji na drodze mogą mieć tragiczne konsekwencje.

