Ponad 10 tysięcy kierowców w dwie godziny! Policja sprawdzała trzeźwość. Trafiony! [zdjęcia, wideo]

2025-07-29, 10:58 Redakcja

Kujawsko-pomorscy policjanci przeprowadzili wzmożone kontrole trzeźwości kierowców. Podczas działań „Trzeźwy poranek” i „Trzeźwa autostrada” mundurowi skontrolowali ponad 10,5 tysiąca kierujących. Dwunastu z nich jechało „na podwójnym gazie”.

W poniedziałek (28 lipca), w ramach akcji „Trzeźwy poranek” i „Trzeźwa autostrada”, kujawsko-pomorscy policjanci ruchu drogowego przeprowadzili kontrole trzeźwości. Działania trwały w godzinach rannych na terenie całego województwa, ze szczególnym uwzględnieniem autostrady A1.



Przy wykorzystaniu urządzeń typu Alco-Blow, w ciągu kilku sekund każdy zatrzymany do kontroli kierujący był sprawdzany na zawartość alkoholu w organizmie.

Do akcji, oprócz policjantów ruchu drogowego, zaangażowano również funkcjonariuszy innych pionów. Wszystko po to, by działania przeprowadzić sprawnie, zwracając uwagę przede wszystkim na płynność ruchu. Kontrole prowadzone były w różnych miejscach województwa.



Policjanci skontrolowali 10 537 kierujących i ujawnili 12 „na podwójnym gazie”, w tym 6 na autostradzie A1. Byli to zarówno ci, którzy wsiedli za przysłowiowe kółko, jak i ci na jednośladach. Podczas działań mundurowi zatrzymali 9 praw jazdy i 1 dowód rejestracyjny.

Policjanci ostrzegają, że tego rodzaju akcje będą kontynuowane i organizowane cyklicznie. Wszyscy kierowcy łamiący przepisy ruchu drogowego muszą się liczyć z konsekwencjami. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.