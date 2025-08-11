Pijany kierowca podjechał skodą pod sklep. Kobieta natychmiast zadzwoniła na policję

2025-08-11, 11:22 Redakcja

Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi do 3 lat pozbawienia wolności

Aleksandrowscy policjanci, dzięki anonimowemu zgłoszeniu, zatrzymali nietrzeźwego kierowcę. 40-latek wsiadł za kierownicę mając 3,5 promila alkoholu w organizmie.

W niedzielę około godziny 18.00 dyżurny aleksandrowskiej policji otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonej kobiety, że pod jeden ze sklepów w Nieszawie podjechała skoda. - Z jej relacji wynikało, że kierowca jest pod wpływem alkoholu. Informacja natychmiast została przekazana patrolom będącym w służbie – informuje asp. Marta Błachowicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim. - Chwilę później policjanci zatrzymali wskazanego mężczyznę. Miał 3,5 promila alkoholu w organizmie.



Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi do 3 lat pozbawienia wolności.



Policjanci apelują, aby reagować na niebezpiecznie zachowanie innych uczestników ruchu drogowego. - Każdy, nawet anonimowo, może o tym powiadomić funkcjonariuszy pod numerem telefonu 112. Mundurowi sprawdzą każdy taki sygnał – obiecuje policjantka.