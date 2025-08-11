Tragedia w toruńskim bloku. W pożarze mieszkania zginęła 79-letnia kobieta

2025-08-11, 15:58 Agata Raczek/Redakcja

W pożarze mieszkania w Toruniu zginęła 79-letnia kobieta/fot. KM PSP Toruń/Facebook

Zgłoszenie o pożarze w bloku przy ulicy Piskorskiej wpłynęło około godz. 14:20. Jedna osoba została ewakuowana z mieszkania, później konieczna była resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Niestety, reanimacja nie przyniosła efektu...

- Około godziny 14:20, policjanci zostali powiadomieni o pożarze lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym przy ul Piskorskiej w Toruniu - mówi mł. asp. Sebastian Pypczyński, rzecznik toruńskich policjantów. - Ze zgłoszenia wynikało, że z jednego z mieszkań wydobywa się dym. Na miejsce natychmiast skierowani zostali policjanci, interweniowali strażacy i ratownicy medyczni. Po siłowym wejściu do zamkniętego lokalu funkcjonariusze odnaleźli nieprzytomną 79-letnią kobietę. Niestety, mimo udzielonej pomocy medycznej kobieta zmarła.



Przyczyny i okoliczności tragedii wyjaśnia policja. Na miejscu pracowały cztery strażackie zastępy.