Po pożarze samochodu ciężarowego przewożącego trzodę chlewną na DK10 w Emilianowie [zdjęcia]

2025-08-12, 12:50 Jolanta Fischer

Dwie świnie ucierpiały w wyniku pożaru ciężarówki, przewożącej trzodę chlewną na drodze krajowej nr 10.

Do zdarzenia doszło we wtorek po godz. 11.00 w Emilianowie (powiat bydgoski). Ogień pojawił się na oponie naczepy. Próbowali go ugasić przejeżdżający kierowcy.



Ostatecznie na miejsce skierowano trzy zastępy straży pożarnej. Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, w samochodzie przewożono 165 świń. Dwie z nich doznały poparzeń. Ciężarówka nie nadaje się do użytku.



Strażacy zakończyli już swoje działania, a DK10 jest w pełni przejezdna.