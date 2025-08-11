Kłęby dymu nad Wąbrzeźnem. Paliło się tworzywo sztuczne przeznaczone do recyklingu [zdjęcia]

2025-08-11, 18:10 Wiktor Sobociński/Redakcja

10 zastępów strażaków gasiło pożar tworzyw sztucznych w Myśliwcu pod Wąbrzeźnem/fot. LPP Wąbrzeźno/nadesłane

10 zastępów strażaków gasiło pożar na składowisku tworzyw sztucznych w Myśliwcu pod Wąbrzeźnem. Służby przekazują, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

- Doszło do pożaru materiałów z tworzywa sztucznego, zgromadzonych na terenie firmy dokonującej recyklingu - przekazał oficer prasowy wąbrzeskiej straży bryg. Piotr Rogowski.

- Materiały te przechowywane były w namiocie o wymiarach 20 na 30 metrów wykonanym także z tworzywa sztucznego. Z nieustalonych dotąd przyczyn doszło do pożaru tego namiotu - magazynu. Namiot - jego zewnętrzna część - się spalił, ale materiał pod nim przechowywany udało nam się przygasić, także w tej chwili ogień już jest niemal opanowany.



Straż zapewnia, że pożar nie zagraża ani mieszkańcom, ani środowisku i jest pod pełną kontrolą.