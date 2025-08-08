Policja zatrzymała 33-latka podejrzewanego o podpalenie czterech aut w Bydgoszczy

2025-08-08, 15:57 Maciej Wilkowski/Redakcja

Jedno z aut spłonęło na ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy/fot: Katarzyna Bogucka

33-letni mężczyzna został zatrzymany po serii pożarów samochodów w Bydgoszczy. – Podejrzewany o podpalenia został szybko wytypowany – mówi młodszy inspektor Monika Chlebicz, rzeczniczka prasowa Komendanta Wojewódzkiego Policji.

– Prace policjantów z Bydgoszczy, którzy pracowali nad ustaleniem sprawcy podpaleń samochodów, do których doszło dziś w nocy na terenie Bydgoszczy, pozwoliły na wytypowanie, a następnie zatrzymanie 33-letniego Adriana M. Zatrzymany może mieć związek z uszkodzeniem samochodów, do których doszło na terenie działania Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście – dodaje.



– Były to samochody marki Mazda, BMW oraz Peugeot. W wyniku tego działania nadpaleniu uległy także trzy inne auta zaparkowane w pobliżu – Cupra, Opel oraz Skoda. W tej chwili trwają czynności związane z gromadzeniem materiału dowodowego oraz konsultacje z prokuratorem rejonowym – wymienia Chlebicz.



Policyjno-prokuratorskie czynności z zatrzymanym Adrianem M. zaplanowano na piątek i sobotę (8-9 sierpnia).