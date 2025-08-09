Zarzut dla 33-latka za podpalenie pojazdów w Bydgoszczy. Straty wyniosły ponad 200 tysięcy złotych

2025-08-09, 12:20  Maciej Wilkowski/Redakcja
33-letni Adrian M. usłyszał zarzut uszkodzenia mienia znacznej wartości poprzez podpalenie szeregu pojazdów/fot: KWP w Bydgoszczy

33-letni Adrian M. usłyszał zarzut uszkodzenia mienia znacznej wartości poprzez podpalenie szeregu pojazdów/fot: KWP w Bydgoszczy

Uszkodzenie mienia znacznej wartości - taki zarzut przedstawiono 33-letniemu Adrianowi M. Według policji ma on mieć związek z podpaleniem kilku samochodów. Doszło do tego w nocy z czwartku na piątek w Bydgoszczy. Łączne straty, jakie powstały w wyniku działania mężczyzny to ponad 200 tysięcy złotych.

– W sobotę (9 sierpnia) 33-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ. O jego dalszym losie zadecyduje prokurator. W nocy z czwartku na piątek (7-8 sierpnia) bydgoscy policjanci otrzymali zgłoszenia dotyczące pożaru kilku samochodów na terenie miasta – opisał asp. Krzysztof Bratz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Do pierwszego z nich doszło przy ul. M. Konopnickiej 5 około godziny 0:45. Spaleniu uległ nissan juke, od którego zajęły się zaparkowane w pobliżu toyota corolla i alfa romeo.

Kolejne zgłoszenie policjanci otrzymali o godzinie 2:55. Przy ulicy Gdańskiej 99 doszło do pożaru zaparkowanego tam peugeota. Dalej o godz. 3:45 przy ul. Zaświat funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie dotyczące pożaru bmw, od którego uszkodzeniu uległa zaparkowana nieopodal cupra.

Ostatnie zgłoszenie policjanci otrzymali o godz. 3:55. Przy ulicy Powstańców Warszawy doszło do pożaru mazdy, od której uszkodzeniu uległy skoda oraz opel.

– W piątek (8 sierpnia) około południa, policjanci z Bydgoszczy pracując nad ustaleniem sprawcy podpaleń samochodów, wytypowali i zatrzymali 33-letniego Adriana M. Zatrzymany może mieć związek z pożarami aut marki: Mazda, BMW i Peugeot, do których doszło w nocy, na terenie działania Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście – dodał asp. Bratz.

W wyniku zdarzenia nadpaleniu uległy także trzy samochody zaparkowane w pobliżu marki: Cupra, Opel oraz Skoda.

Mówi asp. Krzysztof Bratz

33-letni Adrian M. usłyszał zarzut uszkodzenia mienia znacznej wartości poprzez podpalenie szeregu pojazdów/wideo: KWP w Bydgoszczy

Region

Charytatywne zarzucenie sieci w Dobrczu. Akcja odławiania ryb ze zbiornika [zdjęcia, wideo]

Charytatywne zarzucenie sieci w Dobrczu. Akcja odławiania ryb ze zbiornika [zdjęcia, wideo]

2025-08-09, 13:05
Nieoficjalnie: W Bydgoszczy ma być podpisana umowa na modernizację polskich myśliwców F-16

Nieoficjalnie: W Bydgoszczy ma być podpisana umowa na modernizację polskich myśliwców F-16

2025-08-09, 09:05
Ciechocińskie tężnie są bezpieczne dla kuracjuszy. Trzeba je traktować w sposób wyjątkowy

Ciechocińskie tężnie są bezpieczne dla kuracjuszy. „Trzeba je traktować w sposób wyjątkowy”

2025-08-09, 07:55
Bez nich nie mamy jedzenia i ubrań W Wielki Dzień Pszczół sprawdzamy stan pszczelarstwa w regionie

Bez nich nie mamy jedzenia i ubrań! W Wielki Dzień Pszczół sprawdzamy stan pszczelarstwa w regionie

2025-08-08, 21:33
Sanepid podał nowe informacje w sprawie zatrucia na obozie strażackim w Pile

Sanepid podał nowe informacje w sprawie zatrucia na obozie strażackim w Pile

2025-08-08, 20:27
Tramwaj przejdzie remont. Autobus trafi na kasację MZK w Bydgoszczy szacują straty po wypadku

Tramwaj przejdzie remont. Autobus trafi na kasację? MZK w Bydgoszczy szacują straty po wypadku

2025-08-08, 19:38
Ponad 30 milionów złotych otrzymają strażacy z regionu. Wojewoda podpisał pierwsze decyzje

Ponad 30 milionów złotych otrzymają strażacy z regionu. Wojewoda podpisał pierwsze decyzje

2025-08-08, 18:51
45-latek został złapany przez Łowców pedofili i policję z Włocławka. Mężczyzna usłyszał zarzuty

45-latek został złapany przez „Łowców pedofili” i policję z Włocławka. Mężczyzna usłyszał zarzuty

2025-08-08, 18:25
Przedsiębiorstwa z branży HoReCa otrzymają środki z KPO. Ile pieniędzy dostaną firmy z regionu

Przedsiębiorstwa z branży HoReCa otrzymają środki z KPO. Ile pieniędzy dostaną firmy z regionu?

2025-08-08, 18:03

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę