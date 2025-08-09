33-letni Adrian M. został tymczasowo aresztowany. Odpowie za podpalenie aut w Bydgoszczy

2025-08-09, 18:27 Agata Raczek/Redakcja

33-letni Adrian M. usłyszał zarzut uszkodzenia mienia znacznej wartości poprzez podpalenie szeregu pojazdów/fot: KWP w Bydgoszczy

Sąd decydował o dalszym losie 33-latka podejrzanego o podpalenie kilku samochodów w Bydgoszczy. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie Adrianowi M. zarzutu uszkodzenia mienia znacznej wartości poprzez podpalenie szeregu pojazdów. Straty oszacowano na ponad 200 tysięcy złotych.

W sobotę (9 sierpnia) odbyły się czynności z zatrzymanym mężczyzną. – Policjanci doprowadzili do prokuratury, a następnie do sądu 33-latka, zatrzymanego i podejrzewanego o podpalenie szeregu aut w Bydgoszczy. Mężczyzna decyzją sądu następne trzy miesiące spędzi w areszcie – informował asp. Krzysztof Bratz z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji.