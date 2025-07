Nocny pożar słomy w gminie Dobrzyń nad Wisłą. Strażacy podejrzewają podpalenie

Kradzione - od deszczu do deszczu - takie są tegoroczne żniwa. Rolnicy wykorzystują każde okno pogodowe, by wyjechać w pole. Czytaj dalej »

Obowiązkowe kaski dla użytkowników rowerów i hulajnóg do 16. roku życia - to zmiana, która ma wejść w życie jesienią. Czytaj dalej »

W akcji brało udział pięć zastępów straży pożarnej. – W momencie dojazdu ogień był bardzo mocno rozwinięty, stóg był praktycznie cały objęty ogniem. Spaliło się ok. 100 balotów słomy, zagrożone spaleniem były też sprzęty rolnicze znajdujące się obok – poinformowała st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzeczniczka kujawsko-pomorskich strażaków. – Strażacy podejrzewają, że przyczyną mogło być podpalenie, ale dochodzenie w tej sprawie prowadzi policja – dodała. Do podobnego zdarzenia doszło wczoraj przed 23:00 w miejscowości Cerekwica w powiecie żnińskim. Straty wstępnie oszacowano na ok. 13 tysięcy złotych. Sprawa została zgłoszona na policję.

