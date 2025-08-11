Kolizja na drodze S5. Auto wygląda koszmarnie. Kierowca bez szwanku [zdjęcia]

2025-08-11, 17:37 Redakcja

Kolizja na trasie S5/fot. OSP KSRG Pruszcz

W miejscowości Zawada na trasie S5, kierunek na Bydgoszcz doszło do kolizji. 52-letni kierujący fordem, chcąc uniknąć najechania na element leżący na jezdni, wykonał gwałtowny manewr skrętu, a następnie stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery energochłonne.

W zdarzeniu, które wyglądało bardzo groźnie, na szczęście nikt nie ucierpiał. Lewy pas ruchu w kierunku Gdańska i Poznania był przez jakiś czas zablokowany. Obecnie nie ma już utrudnień.