Seria potrąceń pieszych w Bydgoszczy i okolicy. Kilka osób trafiło do szpitala

2025-10-04, 21:50 Redakcja

Fot. Ilustracyjne

W Bydgoszczy 64-letni kierowca hyundaia potrącił kobietę i jej 12-letniego syna w rejonie przejścia dla pieszych na ulicy Brzechwy w Fordonie. Oboje trafili pod opiekę szpitalną.

Z kolei na ulicy Kleina potrącona została 19-latka. Za kierownicą była 75-letnia kobieta.



Wcześniej na DK10 w Sadkach koło Nakła - ciężarówka potrąciła 57-letniego mężczyznę. Również trafił do szpitala



Policja wyjaśnia okoliczności wszystkich tych zdarzeń.