O krok od tragedii na DK 62 w Jarantowicach. Kierowca busa z impetem uderzył w przyczepę

2025-10-15, 12:26 Redakcja

Kierowca busa został zabrany do szpitala/fot.: KPP Radziejów

Kierowca busa trafił do szpitala na badania po tym, jak najechał na tył przyczepy ciągniętej przez traktor. Może mówić o wielkim szczęściu, kabina jego auta uległa prawie całkowitemu zniszczeniu.

Do zdarzenia doszło w środę (15 października) około godziny 5:30 w Jarantowicach (pow. radziejowski) na drodze krajowej nr 62.



– Kierujący dostawczym renaultem 51-latek, nie zachował właściwej odległości i uderzył w tył przyczepy ciągniętej przez traktor. Mężczyzna został przewieziony do szpitala na badania. Mundurowi ustalili, że kierujący pojazdami byli trzeźwi. Policjanci ukarali sprawcę kolizji mandatem i punktami karnymi – opisał asp. sztab. Marcin Krasucki, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie.