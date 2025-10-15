Miał podpalić garaż dla żartu. Sąd zajmie się sprawą tragicznej śmierci 50-latka w Bydgoszczy

2025-10-15, 17:49 Tatiana Adonis/Redakcja

Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko 24-latkowi, który podpalił obiekt, w wyniku czego zginął 50-letni mężczyzna/fot.: KM PSP Bydgoszcz, archiwum

Sprawa tragicznego w skutkach pożaru garażu na bydgoskim Szwederowie znajdzie swój finał w sądzie. Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko 24-latkowi, który podpalił obiekt, w wyniku czego zginął 50-letni mężczyzna. Sławomirowi P. grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w maju przy ulicy Wielickiej w Bydgoszczy. Początkowo do sprawy zatrzymano dwie osoby, jednak ostatecznie przed sądem odpowie tylko jedna. 24-letni Sławomir P. miał wrzucić do garażu podpaloną makulaturę, która zainicjowała pożar.



– Osoba twierdzi, że jej intencją było podpalenie garażu dla żartu. W momencie, kiedy zobaczył, że znajduje się tam człowiek, spanikował i uciekł – wyjaśnia Włodzimierz Marszałkowski, szef Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe.



24-latek odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka oraz umyślne zniszczenie mienia.



– Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Południe skierowała akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi P., oskarżonemu o podpalenie garaży, w rezultacie czego nastąpił pożar. Doprowadził do spowodowania śmierci pokrzywdzonego, który przebywał w tym garażu oraz uszkodzenia, zniszczenia garaży na szkodę dwojga innych osób – dodaje Marszałkowski.