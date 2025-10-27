Zabójstwo pod Izbicą Kujawską. Jeden z zatrzymanych usłyszał zarzut. Wniosek o areszt dla 19-latka

2025-10-27, 21:35 Marek Ledwosiński/Redakcja

Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn. Jeden z nich usłyszał zarzut zabójstwa/fot. Archiwum

W przydrożnym rowie na terenie gminy Izbica Kujawska znaleziono ciało 62-letniego mężczyzny z licznymi ranami od noża. To mieszkaniec jednej z okolicznych wiosek.

Policja zatrzymała w tej sprawie dwóch mężczyzn. Prokuratura przed jednym z nich postawiła zarzut zabójstwa.



Okazało się, że do zbrodni doszło tydzień temu, ale dopiero teraz ujawniono zwłoki. 62-latek przez kilka dni był poszukiwany po tym, jak rodzina zgłosiła jego zaginięcie.



Zarzuty postawiono przed 19-latkiem, który jest członkiem rodziny zamordowanego. W dniu tragedii mężczyźni wracali z pizzerii. W drodze do domu doszło do konfliktu. Zdaniem prokuratury podejrzany ciężko pobił i skopał ofiarę. Zadał też kilkanaście ciosów nożem. Następnie porzucił umierającego w rowie.



Podejrzany wrócił do domu i w kolejnych dniach brał udział w poszukiwaniu zaginionego.



Motyw zbrodni nie jest jasny. W tle są sprawy natury obyczajowej.



Prokuratura Rejonowa w Radziejowie wystąpiła o trzymiesięczne aresztowanie podejrzanego. Mężczyźnie grozi dożywocie.