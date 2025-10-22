Odsiaduje karę za jedno morderstwo, odpowie za kolejne. Przełom w sprawie śmierci Karoliny K.

2025-10-22, 16:50 Marcin Doliński/Redakcja

Do bydgoskiego sądu trafił akt oskarżenia w sprawie sprzed 24 lat. Oskarżonym o morderstwo jest Adrian W./fot. KWP Bydgoszcz/archiwum

Do bydgoskiego sądu trafił akt oskarżenia w sprawie sprzed 24 lat. Oskarżonym o morderstwo jest Adrian W. Według śledczych to on w 2001 roku zamordował 19-letnią Karolinę K. z podbydgoskiej miejscowości, a później wrzucił zwłoki do Wisły niedaleko Świecia. Mężczyzna odbywa już karę dożywocia za inne morderstwo.

Adrian W. nazywany jest „bestią z Chełmży". W 2005 roku został skazany za brutalne morderstwo 18-letniej Katarzyny z Bronchówka. Tym razem 47-latek odpowiedź za inne przestępstwo - za zabójstwo Karoliny K. Dziewczyna zaginęła 2 września 2001 roku po dożynkach w Pruszczu Pomorskim. Jej ciało znaleziono 16 września w Wiśle w Grabówku, w powiecie świeckim.

Śledztwo umorzono rok później z braku dowodów. Przełom nastąpił po latach. Dzięki nowoczesnym technikom udało się potwierdzić, że znaleziony w mieszkaniu Adriana W. materiał DNA należy do nieżyjącej Karoliny. Teraz mężczyzna odpowie za swój czyn przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy.