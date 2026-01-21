Radziejów. Przedłużono areszt 19-latka oskarżonego o zamordowanie starszego kuzyna

2026-01-21, 21:31 Marek Ledwosiński / Redakcja

Młody mężczyzna został aresztowany i postawiono przed nim zarzut zabójstwa. / Fot. Archiwum

W październiku ubiegłego roku zaginął 62-letni mieszkaniec jednej z wiosek pod Radziejowem. Po kilku dniach poszukiwań odnaleziono jego zwłoki.

Ciało leżało w przydrożnym rowie, było częściowo obnażone. Mężczyzna zginął od wielu ciosów, zadanych nożem.



Policjanci operacyjni ustalili, że sprawcą może być 19-letni krewny ofiary. Młody mężczyzna został aresztowany i postawiono przed nim zarzut zabójstwa. Przy tej okazji okazało się, że domniemany sprawca sam brał udział w poszukiwaniach swego kuzyna.



Aresztowany nie przyznaje się do winy. Z uwagi na możliwe wątki obyczajowe, prokuratura nie udziela informacji o postępach w śledztwie. Potwierdzono jedynie, że radziejowski sąd, na wniosek prokuratury, przedłużył aresztowanie podejrzanego o kolejne trzy miesiące.