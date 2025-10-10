Zadał ofierze ponad 30 ciosów nożem. Jest wyrok za brutalne morderstwo w Grudziądzu

2025-10-10, 14:10 Michał Zaręba / Redakcja

Fot. Ilustracyjne

Na 20 lat więzienia Sąd Okręgowy w Toruniu skazał Jana S. oskarżonego o brutalne zamordowanie kobiety w Grudziądzu. Do zdarzenia doszło w nocy z 16 na 17 września ubiegłego roku.

Jak ustalili śledczy 41-latek z zawodu kucharz, zaatakował ofiarę i jej znajomego na grudziądzkim osiedlu Lotnisko. Mężczyzna przeżył - kobieta zmarła po dwóch tygodniach w szpitalu.



Oskarżony był już wcześniej karany, w trakcie procesu nie przyznał się do winy. Jan S. został skierowany na terapię uzależnień. Wyrok jest nieprawomocny.