Mężczyzna zamordowany w bydgoskim Myślęcinku. Policja zatrzymała 25-latka [aktualizacja]

2025-07-01, 11:35 Maciej Wilkowski/Redakcja

Zatrzymany do tej sprawy mężczyzna dziś ma zostać przesłuchany przez prokuratora/fot. KMP w Bydgoszczy

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności śmierci mężczyzny, którego ciało znaleziono w poniedziałek wieczorem w bydgoskim Myślęcinku. Zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo.

- Wczoraj o 19:50 dyżurny bydgoskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące nieżyjącego mężczyzny, którego ciało miało znajdować się przy ulicy Rekreacyjnej w Bydgoszczy. Zgłaszający twierdził, że jego dalszy znajomy wysłał mu wiadomości z informacją, iż zabił tego człowieka – informuje kom. Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP w Bydgoszczy. Skierowany na miejsce patrol odnalazł namiot, a w nim ofiarę z raną postrzałową głowy.



Podejrzewany o zabójstwo 25-latek został zatrzymany kilka minut po północy, gdyż szedł ul. Przemysłową. Miał przy sobie broń czarnoprochową. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.



Jak informuje policjantka, zamordowany to 41-latek w kryzysie bezdomności. Jego ciało zabezpieczono do sekcji. Policja prowadzi w tej sprawie śledztwo pod nadzorem prokuratora. Śledczy mają wnioskować o tymczasowe aresztowanie 25-latka.



Jak nieoficjalnie dowiedziało się Polskie Radio PiK, zatrzymany chciał, aby urządzono za nim obławę podobną do tej, jaka aktualnie trwa w okolicach Limanowej. Przypomnijmy, tam piąty dzień trwają poszukiwania Tadeusza Dudy, który w piątek miał zastrzelić swoją córkę, zięcia i zranić teściową



Więcej wkrótce.