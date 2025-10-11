Łukasz K. trafi na obserwację psychiatryczną. Po zabójstwie bezdomnego w Myślęcinku

2025-10-11, 09:25 Damian Klich

25-latek przyznał się do zabójstwa mężczyzny w Myślęcinku. / Fot. Materiały policji

Podejrzany 25-latek usłyszał zarzut zabójstwa 41-letniego bezdomnego mężczyzny w bydgoskim Myślęcinku. Przyznał się do winy.

Do zbrodni doszło 30 czerwca. Wtedy to Łukasz K. miał strzelić do przypadkowej ofiary z broni czarnoprochowej z bliskiej odległości. Następnie miał wysłać wiadomość znajomemu, że zabił człowieka. Policjanci zatrzymali go kilka godzin później. Nie był pod wpływem substancji odurzających.



Obserwacja psychiatryczna ma odbyć się w listopadzie i odpowiedzieć na pytanie czy Łukasz K. był i jest poczytalny i czy może odpowiadać przed sądem. Do tego czasu posiedzi w areszcie.