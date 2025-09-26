Podejrzany o zabójstwo w Myślecinku ma przejść badanie psychiatryczne. W planie dalszy areszt

2025-09-26, 11:07 Monika Siwak/Redakcja

30 czerwca policja została powiadomiona o strzałach słyszanych w pobliżu ulicy Rekreacyjnej, w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy. 25-letni Łukasz K. miał wysłać znajomemu wiadomość, że zabił człowieka/fot. Policja/archiwum

Szefowa Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ, Adrianna Bojarska-Majchrzak poinformowała, że planowany jest wniosek o przedłużenie kończącego się aresztu dla podejrzanego Łukasza K. Biegli mają wydać opinię o jego zdrowiu psychicznym.

25-letni Łukasz K. miał wysłać znajomemu wiadomość, że zabił człowieka. Funkcjonariusze znaleźli w lesie namiot, a w nim ciało mężczyzny z ranami postrzałowymi głowy. Po kilku godzinach zatrzymano podejrzanego.

25-latek usłyszał zarzut i przyznał się do winy. W chwili popełnienia zbrodni nie był pod wpływem substancji psychoaktywnych. Został tymczasowo aresztowany.

Jak poinformowali śledczy, sprawca strzelał z broni czarnoprochowej, która nie wymagała zezwolenia. Łukasz K. kupił ją wcześniej w innym mieście. Sekcja zwłok potwierdziła, że strzał padł z bliskiej odległości. Bezdomny mężczyzna miał być przypadkową ofiarą 25-latka.