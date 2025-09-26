- Co się dzieje wokół bydgoskiego pomnika? Czy zostanie zburzony? - pytają przechodnie. Znamy szczegóły

2025-09-26, 19:31 Monika Siwak / Redakcja

Ta obecnie prezentuje się rzeźba zaprojektowana przez Stanisława Lejkowskiego. / Fot. Monika Siwak

Trójnożny żelbetonowy pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Bydgoszczy zyskał drewniane wsparcie - w parku przy pomniku rozpoczęła się budowa kolejnego zbiornika retencyjnego w mieście.

Widząc i słysząc prace na Skwerze Leszka Białego, przechodnie pytają czy pomnik kojarzony z minionym systemem zniknie. Jak dowiedzieliśmy się od ekipy pracującej na miejscu - nie ma takich planów. Monumentalny postument został po prostu zabezpieczony przed drganiami ciężkich maszyn pracujących obok.



Rzeźba w stylu brutalistycznym zaprojektowana przez Stanisława Lejkowskiego została odsłonięta 22 lipca 1967 w związku z obchodami Tysiąclecia Państwa Polskiego.



Trzy wysokie nogi obiektu schodzą się w wieniec i rozchodzą jako trzy ramiona. Według pierwotnych planów centralnym elementem miał być trójnóg symbolizujący gniazdo, na którym lądował orzeł nawiązujący do legendy o Lechu, Czechu i Rusie.



Po 1989 roku co jakiś czas pojawiały się postulaty wyburzenia pomnika. Plany wywołały sprzeciw różnych środowisk. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków. Kilka lat temu wokół niego pojawiło się ogrodzenie.