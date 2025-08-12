Wniosek o obserwację psychiatryczną dla Karoliny J. Po zabójstwie 25-latka w Ciechocinku

2025-08-12, 09:56 Jolanta Fischer

Karolina J. miała zadać partnerowi, 25-letniemu Markowi R. liczne rany kłute. Mężczyzna zmarł/fot. Archiwum

Jest przedłużenie aresztu, a będzie prawdopodobnie obserwacja psychiatryczna dla 27-latki podejrzewanej o zabójstwo partnera w Ciechocinku.

Kobieta została zatrzymana i usłyszała zarzuty, do których się nie przyznała. Teraz sąd zdecydował o przedłużeniu jej aresztu o kolejne trzy miesiące. Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, prokurator będzie wnioskował o obserwację psychiatryczną dla podejrzewanej, która już wcześniej miała wykazywać zachowania agresywne. Trwa także oczekiwanie na wyniki ekspertyz śladów biologicznych z miejsca zbrodni.



Do zdarzenia doszło 15 maja przy ulicy Ogrodowej. Karolina J. miała zadać partnerowi, 25-letniemu Markowi R. liczne rany kłute. Mężczyzna zmarł. Policjantom udało się zatrzymać kobietę trzy godziny później, na trasie do Poznania. W jej samochodzie odnaleźli nóż.



27-latce grozi dożywocie. Nieoficjalnie wiadomo, że ma za sobą przeszłość kryminalną.