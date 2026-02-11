Mężczyzna podejrzany o zabójstwo 67-latki w Janikowie zostanie dłużej w areszcie

2026-02-11, 13:52 Marcin Glapiak/MG

Z wnioskiem o przedłużenie aresztu wystąpiła prokuratura rejonowa w Inowrocławiu/fot. materiały policji

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy przedłużył o kolejne trzy miesiące tymczasowy areszt dla 58-letniego mężczyzny, który jest podejrzany o zabójstwo kobiety w Janikowie.

Przypomnijmy - do zabójstwa 67-letniej kobiety doszło 9 listopada 2025 roku w jednym z mieszkań przy ul. Głównej w Janikowie.



Z wnioskiem o przedłużenie aresztu wystąpiła prokuratura rejonowa w Inowrocławiu.