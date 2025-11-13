Inowrocławski szpital inwestuje w kardiologię. Powstanie m.in. nowa pracownia elektrofizjologii

2025-11-13, 14:29 Marcin Glapiak / Redakcja

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu. / Fot. FB szpitala w Inowrocławiu

Lecznica otrzyma blisko 20 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Ten zastrzyk finansowy pozwoli podnieść standard leczenia w placówce.

- Dzięki tym środkom zmodernizujemy oddział kardiologii - powstanie nowa pracownia elektrofizjologii - mówi Bartosz Jakub Myśliwiec, dyrektor inowrocławskiego szpitala. - Pracownia będzie dedykowana inwazyjnej diagnostyce oraz leczeniu zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza migotania przedsionków. Jest to złoty standard leczenia przy tego typu schorzeniach.



Pozyskane fundusze pozwolą również na wymianę angiografów w pracowni hemodynamiki.



- To sprzęt, który ratuje ludzkie życie. Leczy zawały mięśnia sercowego - mówi Bartosz Jakub Myśliwiec. - Wykonywana jest na nim diagnostyka inwazyjna choroby wieńcowej serca



Dzięki wsparciu z budżetu powiatu inowrocławskiego szpital przeprowadzi jeszcze modernizacje oddziału chirurgii ogólnej, onkologicznej i chemioterapii.