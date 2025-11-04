Z miejskiego skweru do prywatnego domu. Inowrocław przed zimą rozdaje kwiaty

2025-11-04, 16:42  Marcin Glapiak/Redakcja
Inowrocławskie ratusz rozdaje kwiaty. Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay

Podczas sezonowej zmiany dekoracji, miasto Inowrocław zachęca do przyjmowania roślin z publicznych klombów. Na nowy dom czekają między innymi pelargonie. Na odbiór nie ma zbyt wiele czasu.

Inowrocławskie ratusz rozdaje kwiaty. W środę (5 listopada) z samego rana mieszkańcy tego miasta będą mogli za darmo odebrać sadzonki, które do nie dawna zdobiły skwery i Park Solankowy. Mowa o akcji „Przygarnij pelargonię". Co trzeba zrobić, aby otrzymać sadzonkę?

- Zapraszamy na ulicę Toruńską 165, czyli do siedziby Inowrocławskiej Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, jest to także teren miejskiego schroniska. Trzeba przywieź ze sobą jakiś karton, skrzynkę, reklamówkę, żeby w dobrym stanie przewieźć kwiaty do siebie do domu - mówiła Daria Knasiak, rzecznik inowrocławskiego ratusza.

Kwiaty można odbierać w godzinach od 8.00 do 14.00. Ratusz podpowiada, jak zapewnić roślinom bezpieczne zimowanie:

1. Przytnij pędy do 15-20 cm, wyrzuć żółte liście i przekwitłe kwiaty. Najdłuższe korzonki skróć.
2. Sadź roślinki w odstępach minimum 15 cm, a ziemię wybierz z najwyższej półki.
3. Pelargonie ustaw w jasnym, chłodnym miejscu – piwnica, garaż czy klatka schodowa będą idealne. Temperatura? 5-10 stopni C, a krótki spadek poniżej zera? Żaden problem!
4. Podlewaj rzadko. Ziemia może się przesuszyć, ale pilnuj, żeby łodygi nie umarły.
5. W połowie stycznia podkręć temperaturę o 3-4 stopnie. Czas na intensywniejsze podlewanie. A jak dorzucisz nawóz, roślinki oszaleją z radości!
6. W marcu nowe pędy powinny już śmigać! Przytnij ich końcówki, a Twoje pelargonie będą gęstsze.
7. Około 15 maja, po ostatnich nocnych przymrozkach, wystaw je na świeże powietrze.

Rozumiem i wchodzę na stronę