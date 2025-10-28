Ekoforum młodych w Bydgoszczy. Obrady o środowisku w ratuszu [zdjęcia]

2025-10-28, 16:21  Tatiana Adonis/Redakcja
Śmieci mniej, Ziemi lżej – mówią uczestnicy Forum Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Uczniowie szkół ponadpodstawowych spotkali się w sali sesyjnej ratusza. Słuchają wykładów oraz prezentują swoje projekty ekologiczne.

W tym roku tematem przewodnim są odpady komunalne, dlatego młodzież dzieliła się pomysłami na ograniczenie śmieci w swoich placówkach.

– Naszym pomysłem jest między innymi wykorzystanie naszego szkolnego ogródka, w którym hodujemy warzywa i owoce, do przygotowywania obiadów zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli – mówią uczniowie z IX Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy.

– Mamy pomysł na kiermasz. Niepotrzebne rzeczy, książki, zabawki, żeby wymienić się i dać im drugie życie – dodaje grupa z Zespołu Szkół Spożywczych.

– Celem forum to przede wszystkim zapoznanie uczniów z tym, co dzieje się w Bydgoszczy. Zazwyczaj skupiamy się na problemach dotyczących naszego miasta, ale też na nowinkach ze świata nauki, przyrody i środowiska. Jubileuszowe, 30. Forum Ochrony Środowiska. Znowu wracamy do tych odpadów, które na dobrą sprawę są aktualne każdego dnia i każdego roku – zaznacza Beata Michałek z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy.

– Widzimy w szkole, ile odpadów dziennie produkuje nasze szkoła i uważam, że jest to ważny temat, żeby uświadamiać młodych, jak ważne to jest – stwierdzają uczniowie.

W ramach Forum zorganizowano także Turniej Wiedzy Ekologicznej oraz projekcję filmu edukacyjnego na temat mikroplastiku. Szkoły, które przygotowały najlepszy projekt oraz zajęły najwyższe miejsce w turnieju, nagrodzono bonami o wartości tysiąca złotych.

