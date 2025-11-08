Łąka, las i ogród deszczowy w jednym. Mieszkańcy i społecznicy odmienili bydgoski skwer [zdjęcia]

2025-11-08, 16:42 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Ogród biocenotyczny powstał w parku przy ul. Unii Lubelskiej w Bydgoszczy/fot. Natasza Trzebuchowska

Ogród biocenotyczny powstał w parku przy ul. Unii Lubelskiej w Bydgoszczy. To połączenie łąki kwietnej, lasu kieszonkowego i ogrodu deszczowego. Sadzili go mieszkańcy miasta. Cel - stworzenie naturalnej przestrzeni dla dzikich zwierząt i nowego miejsca wypoczynku dla mieszkańców.

- Takie tematy są mi po prostu bliskie i chciałam się zaangażować, żeby w mieście było bardziej zielono, żeby miasto było przyjazne naturze...



- Robimy ogrodzenie z wierzby, która jest bardzo elastycznym materiałem i dlatego możemy ją wyginać raz w jedną, raz drugą stronę...



- Mieliśmy zaplanowaną robotę na dwie godziny, a ekipa wpadła i w godzinę zamknęła cały temat...



- Przyszedłem spontanicznie. Jestem mieszkańcem, często spaceruję tu z pieskiem...



- Teraz sadzę maliny i muszę to bardzo dobrze przesypać ziemią, żeby nie było żadnej dziury...



- Laski kieszonkowe mamy już posadzone, łąki są wysiane...



- Radość jest podwójnie proporcjonalna do korzyści - mówili uczestnicy sobotniej akcji.



Sadzenie pierwszego w Bydgoszczy „naturalnego" ogrodu zorganizowała „Fundacja Kwietna". Partnerem jest bank ING.