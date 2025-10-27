Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków. Chodzi o wysypisko w Giebni

2025-10-27, 19:57  Redakcja
Prokuratura wszczęła dwa śledztwa dotyczące niedopełnienia obowiązków przez urzędników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska/fot.: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Prokuratura wszczęła dwa śledztwa dotyczące niedopełnienia obowiązków przez urzędników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska/fot.: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Prokuratura zajmie się sprawą niedopełnienia obowiązków i uprawnień przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz funkcjonariuszy WIOŚ. Zawiadomienie złożył wojewoda Michał Sztybel.

Sprawa dotyczy między innymi składowiska odpadów w Giebni.

Drugie śledztwo zostało wszczęte w sprawie niedopełnienia obowiązków i uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych w Delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Toruniu.

W toku śledztwa zweryfikowane zostaną nieprawidłowości przy wymierzaniu administracyjnych kar pieniężnych przewidzianych przez ustawę prawo wodne ujawnione w Delegaturze.

Jak podkreśla Urząd Wojewódzki, dalsze informacje od momentu wszczęcia postępowania może przekazywać wyłącznie Prokuratura.

– Cały czas powtarzałem i będę powtarzał, aby walczyć z mafią śmieciową, państwo musi zapalić zielone światło dla policji i dla prokuratury. Niestety do grudnia 2023 roku państwo polskie zapalało światło czerwone dla walki z mafią śmieciową – podkreślił w mediach społecznościowych wojewoda Michał Sztybel.


