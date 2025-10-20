Inżynieralia na Politechnice Bydgoskiej. Władze uczelni posadziły pierwsze krokusy [zdjęcia]

2025-10-20, 18:51  Sława Skibińska-Dmitruk/Redakcja
Uczelnia prowadzi akcję „Krokus na kampus”. Przed Politechniką posadzono 10 tysięcy kwiatów/fot.: Politechnika Bydgoska

Rektor Politechniki Bydgoskiej sadził kwiaty. Pomagali mu studenci i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Uczelnia prowadzi akcję „Krokus na kampus”. Przed Politechniką posadzono 10 tysięcy kwiatów, które zakwitną wiosną.

Data sadzenia jest nieprzypadkowa. Właśnie w poniedziałek (20 października) Wydział Rolnictwa zorganizował Inżynieralia. Z tej okazji uczelnię odwiedzili uczniowie szkół ponadpodstawowych. Dostali łopatki, rękawiczki i przystąpili do pracy, zaraz po władzach uczelni.

– Pogoda nam dzisiaj bardzo sprzyja, co prawda rano temperatury były bliskie zera albo poniżej. W tej chwili słońce ładnie przygrzewa – mówiła dziekan Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii, prof. Barbara Breza-Boruta.

Rektor uczelni, prof. Marek Adamski w trakcie sadzenia upewniał się, czy zgodnie z wytycznymi otwory są kopane do sześć centymetrów. – Taki nakaz od fachowców.

Relacja Sławy Skibińskiej-Dmitruk

Bydgoszcz
