Z uczelnią związany od lat 70. Prof. Józef Gawlik doktorem honoris causa Politechniki Bydgoskiej

2025-10-22, 21:25  Monika Siwak/Redakcja
Prof. Józef Gawlik, były rektor Politechniki Krakowskiej jest od dziś doktorem honoris causa Politechniki Bydgoskiej/fot. Izabela Langner

Uznany specjalista w dziedzinie budowy maszyn i obróbki skrawaniem, współautor 13 patentów, twórca technologii obróbki m.in. części endoprotez stawu biodrowego. Prof. Józef Gawlik, były rektor Politechniki Krakowskiej jest od dziś doktorem honoris causa Politechniki Bydgoskiej.

- Początek współpracy z Bydgoszczą to koniec lat 70. ubiegłego wieku - wspomina prof. Józef Gawlik. - Z późniejszym profesorem Latosiem bywałem niejednokrotnie w tym mieście. Jedno co muszę przyznać: moje porównanie z lat 70., z Fordonu, z początków budowy uczelni z tym, co zobaczyłem dzisiaj. Wcześnie rano przeszedłem się po kampusie: naprawdę robi wrażenie. Niesłychany i przeogromny postęp. Miłe jest to, co mnie spotkało, ale czy mnie to zmienia? No nie zmienia. Zawsze podchodzę do pracy z solidnością i mam nadzieję, że tak to jest odbierane, iz życzliwością, dla tych, z którymi miałem do czynienia.

- Pan profesor jest wybitnym naukowcem z zakresu obróbki skrawania technologii ubytkowych. Jest autorem kilku wdrożeń do przemysłu, wielu projektów celowych we współpracy z różnymi firmami. Pan profesor zajmował się m.in. technologią obróbki materiałów ceramicznych na przykład do stawów biodrowych, czyli pracował nie tylko dla mechaników i dla przemysłu, ale również dla naszego zdrowia - mówi Piotr Aleksandrowicz, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Bydgoskiej.

Były rektor Politechniki Krakowskiej współpracował z niemieckimi, czeskimi i ukraińskimi uniwersytetami, i od kilkudziesięciu lat także z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej bydgoskiej uczelni, który dziś świętuje 75-lecie istnienia. Jego powstanie w 1951 roku było zaczątkiem szkolnictwa wyższego w Bydgoszczy.

Laureat tytułu Doktora Honoris Causa, profesor Józef Gawlik promował wielu pracowników dzisiejszej Politechniki Bydgoskiej, m.in. Katedry Inżynierii Produkcji, Katedry Tworzyw Polimerowych i Katedry Inżynierii OZE.

Więcej w relacji Moniki Siwak.

Relacja Moniki Siwak

Bydgoszcz
