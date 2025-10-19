Komunikacja wizualna oczami studentów Politechniki Bydgoskiej. Wystawa w Młynach Rothera [zdjęcia]

2025-10-19, 07:58  Tatiana Adonis/Redakcja
Prace studentów będzie można oglądać do 16 listopada w Młynach Rothera/fot.: Tatiana Adonis

Prace studentów będzie można oglądać do 16 listopada w Młynach Rothera/fot.: Tatiana Adonis

24 studentów Politechniki Bydgoskiej prezentuje swoje projekty na wystawie w Młynach Rothera w Bydgoszczy. To najlepsze prace dyplomowe z zakresu komunikacji wizualnej. Przekrój prezentowanych projektów jest bardzo różnorodny: od elementów graficznych, przez publikacje, ilustracje i animacje, aż po rozwiązania interaktywne i projekty stron www, czy aplikacje mobilne.

– Moim projektem było wykonanie serii grafik na blaty do deskorolek. Z racji, że interesuję się fotografią, to właśnie ona była głównym elementem graficznym i jej zastosowanie w projektach – opowiadał jeden z wystawców.

– Jest to pierwsza wystawa dyplomów naszego kierunku. Zakończyliśmy cały trzyletni cykl studiów licencjackich. To jest podsumowanie dyplomów, rozpiętość tych projektów jest naprawdę bardzo duża, dzięki czemu ekspozycja jest niezwykle interesująca. Jeden ze studentów, który pochodzi z Rypina, zmierzył się z odświeżaniem identyfikacji wizualnej lokalnego klubu piłkarskiego Lech Rypin – zaznaczył dr Szymon Saliński, kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej na Wydziale Sztuk Projektowych Politechniki Bydgoskiej.

– Główny elementem było zaprojektowanie herbu. Stworzyłem ponad 50 szkiców, z nich został wyłoniony jeden, a całość już poszła gładko – wskazał student.

– Jakość prac jest wyjątkowo wysoka. Komunikacja wizualna w Bydgoszczy reprezentuje bardzo dobry poziom. Myślę, że niektóre dyplomy są warte wdrożenia – stwierdził Marek Iwiński, plastyk miasta.

Prezentowane na wystawie projekty wybrano spośród 42 dyplomów. Prace będzie można oglądać do 16 listopada. Wstęp wolny.

Relacja Tatiany Adonis

Bydgoszcz
Prace studentów będzie można oglądać do 16 listopada w Młynach Rothera/fot.: Tatiana Adonis Prace studentów będzie można oglądać do 16 listopada w Młynach Rothera/fot.: Tatiana Adonis Prace studentów będzie można oglądać do 16 listopada w Młynach Rothera/fot.: Tatiana Adonis Prace studentów będzie można oglądać do 16 listopada w Młynach Rothera/fot.: Tatiana Adonis Prace studentów będzie można oglądać do 16 listopada w Młynach Rothera/fot.: Tatiana Adonis Prace studentów będzie można oglądać do 16 listopada w Młynach Rothera/fot.: Tatiana Adonis

Region

Wypadek na DK 15 w Gniewkowie. Motocykl zderzył się z samochodem

Wypadek na DK 15 w Gniewkowie. Motocykl zderzył się z samochodem

2025-10-19, 13:26
Wypadek w Bydgoszczy. Dachowanie na ulicy Jagiellońskiej. Uwaga na utrudnienia [zdjęcia]

Wypadek w Bydgoszczy. Dachowanie na ulicy Jagiellońskiej. Uwaga na utrudnienia [zdjęcia]

2025-10-19, 12:59
We wszystkich parafiach w Polsce odbywa się wielkie liczenie wiernych

We wszystkich parafiach w Polsce odbywa się wielkie liczenie wiernych

2025-10-19, 11:54
Jak powinny wyglądać lekcje WF-u Debata ekspertów i praktyków w Bydgoszczy

Jak powinny wyglądać lekcje WF-u? Debata ekspertów i praktyków w Bydgoszczy

2025-10-19, 09:31
Doktor Paweł Rajewski odsłonił swój podpis w Bydgoskiej Alei Autografów [zdjęcia]

Doktor Paweł Rajewski odsłonił swój podpis w Bydgoskiej Alei Autografów [zdjęcia]

2025-10-18, 21:27
Kolejny ogólnopolski sukces Michała Słobodziana Reportaż Plan B ponownie nagrodzony

Kolejny ogólnopolski sukces Michała Słobodziana! Reportaż „Plan B” ponownie nagrodzony

2025-10-18, 21:08
Potrzebujemy balansu kobiecej energii. W Toruniu odbył się IV Regionalny Kongres Kobiet

„Potrzebujemy balansu kobiecej energii”. W Toruniu odbył się IV Regionalny Kongres Kobiet

2025-10-18, 20:45
Oddali hołd bohaterowi z Krąplewic. Premiera filmu o Janie Gackowskim w Świeciu [zdjęcia]

Oddali hołd bohaterowi z Krąplewic. Premiera filmu o Janie Gackowskim w Świeciu [zdjęcia]

2025-10-18, 20:02
Antyaborcyjne banery w Toruniu znów na wokandzie. Sprawie przyjrzy się Sąd Rejonowy

Antyaborcyjne banery w Toruniu znów na wokandzie. Sprawie przyjrzy się Sąd Rejonowy

2025-10-18, 18:55

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę