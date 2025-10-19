Komunikacja wizualna oczami studentów Politechniki Bydgoskiej. Wystawa w Młynach Rothera [zdjęcia]

2025-10-19, 07:58 Tatiana Adonis/Redakcja

Prace studentów będzie można oglądać do 16 listopada w Młynach Rothera/fot.: Tatiana Adonis

24 studentów Politechniki Bydgoskiej prezentuje swoje projekty na wystawie w Młynach Rothera w Bydgoszczy. To najlepsze prace dyplomowe z zakresu komunikacji wizualnej. Przekrój prezentowanych projektów jest bardzo różnorodny: od elementów graficznych, przez publikacje, ilustracje i animacje, aż po rozwiązania interaktywne i projekty stron www, czy aplikacje mobilne.

– Moim projektem było wykonanie serii grafik na blaty do deskorolek. Z racji, że interesuję się fotografią, to właśnie ona była głównym elementem graficznym i jej zastosowanie w projektach – opowiadał jeden z wystawców.



– Jest to pierwsza wystawa dyplomów naszego kierunku. Zakończyliśmy cały trzyletni cykl studiów licencjackich. To jest podsumowanie dyplomów, rozpiętość tych projektów jest naprawdę bardzo duża, dzięki czemu ekspozycja jest niezwykle interesująca. Jeden ze studentów, który pochodzi z Rypina, zmierzył się z odświeżaniem identyfikacji wizualnej lokalnego klubu piłkarskiego Lech Rypin – zaznaczył dr Szymon Saliński, kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej na Wydziale Sztuk Projektowych Politechniki Bydgoskiej.



– Główny elementem było zaprojektowanie herbu. Stworzyłem ponad 50 szkiców, z nich został wyłoniony jeden, a całość już poszła gładko – wskazał student.



– Jakość prac jest wyjątkowo wysoka. Komunikacja wizualna w Bydgoszczy reprezentuje bardzo dobry poziom. Myślę, że niektóre dyplomy są warte wdrożenia – stwierdził Marek Iwiński, plastyk miasta.



Prezentowane na wystawie projekty wybrano spośród 42 dyplomów. Prace będzie można oglądać do 16 listopada. Wstęp wolny.