30-metrowy mural zwieńczył obchody bydgoskiego „plastyka”. Szkoła świętuje 80-lecie [zdjęcia]

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy świętuje jubileusz 80-lecia/fot.: Tatiana Adonis
– To wyjątkowa szkoła – mówią uczniowie, absolwenci i nauczyciele. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy świętuje jubileusz 80-lecia. Z tej okazji w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczysta gala. Wydarzenia towarzyszące zorganizowano także w Galerii Miejskiej BWA oraz Muzeum Okręgowym.
W murach „plastyka” można było oglądać prace nauczycieli i uczniów oraz prezentacje poświęcone historii szkoły, a przed budynkiem uroczyście odsłonięto jubileuszowy mural, rzeźbę i baner.
– To jest pierwszy mural, który został wykonany w szkole, jest pracą zbiorową. Uczniowie wykonali wiele murali w szpitalach, w miejscach użyteczności publicznej. Natomiast 30-metrowy mural to coś nowego – podkreślono podczas odsłonięcia.
Uczniowie nie kryją zachwytu szkołą. – Uwielbiam „plastyk” między innymi za ludzi, że dają nam możliwość tworzenia. Kocham pracownie, które mamy.
– Szkoła jest wyjątkowa, ponieważ nie zajmuje się tylko edukacją, ale jest też swoistą instytucją kultury. Każda dekada wygląda troszeczkę inaczej. Natomiast to, co jest niezmienne tutaj w tej szkole, to są ludzie. Zawsze byli wrażliwi, inteligentni, utalentowani – zaznacza Joanna Wiśniewska-Kośmider, dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych.
– Wielkim zaszczytem jest chodzenie do tej szkoły, choć trochę podbiera się jej niezwykłości – dodaje uczeń.
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych rozpoczęło działalność 1 listopada 1945 roku jako Wolne Studium Artystyczne z siedzibą w Pomorskim Domu Sztuki przy alei 1 Maja 20. Jego założycielem i pierwszym dyrektorem był Marian Turwid – artysta, malarz, literat i animator życia kulturalnego Bydgoszczy.
W roku 1947 studium zostało upaństwowione i przekształcone w Państwowe Liceum Technik Plastycznych, a od roku 1961/1962 funkcjonuje jako Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. W 1974 roku szkoła otrzymała imię Leona Wyczółkowskiego i sztandar ufundowany przez społeczność szkolną.
Od 1 września 2022 roku funkcjonuje jako samodzielne Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego. Obecnie szkoła mieści się przy ul. Konarskiego.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę