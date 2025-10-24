30-metrowy mural zwieńczył obchody bydgoskiego „plastyka”. Szkoła świętuje 80-lecie [zdjęcia]

2025-10-24, 21:12 Tatiana Adonis/Redakcja

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy świętuje jubileusz 80-lecia/fot.: Tatiana Adonis

– To wyjątkowa szkoła – mówią uczniowie, absolwenci i nauczyciele. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy świętuje jubileusz 80-lecia. Z tej okazji w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczysta gala. Wydarzenia towarzyszące zorganizowano także w Galerii Miejskiej BWA oraz Muzeum Okręgowym.

W murach „plastyka” można było oglądać prace nauczycieli i uczniów oraz prezentacje poświęcone historii szkoły, a przed budynkiem uroczyście odsłonięto jubileuszowy mural, rzeźbę i baner.



– To jest pierwszy mural, który został wykonany w szkole, jest pracą zbiorową. Uczniowie wykonali wiele murali w szpitalach, w miejscach użyteczności publicznej. Natomiast 30-metrowy mural to coś nowego – podkreślono podczas odsłonięcia.



Uczniowie nie kryją zachwytu szkołą. – Uwielbiam „plastyk” między innymi za ludzi, że dają nam możliwość tworzenia. Kocham pracownie, które mamy.



– Szkoła jest wyjątkowa, ponieważ nie zajmuje się tylko edukacją, ale jest też swoistą instytucją kultury. Każda dekada wygląda troszeczkę inaczej. Natomiast to, co jest niezmienne tutaj w tej szkole, to są ludzie. Zawsze byli wrażliwi, inteligentni, utalentowani – zaznacza Joanna Wiśniewska-Kośmider, dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych.



– Wielkim zaszczytem jest chodzenie do tej szkoły, choć trochę podbiera się jej niezwykłości – dodaje uczeń.



Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych rozpoczęło działalność 1 listopada 1945 roku jako Wolne Studium Artystyczne z siedzibą w Pomorskim Domu Sztuki przy alei 1 Maja 20. Jego założycielem i pierwszym dyrektorem był Marian Turwid – artysta, malarz, literat i animator życia kulturalnego Bydgoszczy.



W roku 1947 studium zostało upaństwowione i przekształcone w Państwowe Liceum Technik Plastycznych, a od roku 1961/1962 funkcjonuje jako Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. W 1974 roku szkoła otrzymała imię Leona Wyczółkowskiego i sztandar ufundowany przez społeczność szkolną.



Od 1 września 2022 roku funkcjonuje jako samodzielne Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego. Obecnie szkoła mieści się przy ul. Konarskiego.