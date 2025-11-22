Jak nie popaść w kłopoty np. spisując testament czy kupując mieszkanie? Były bezpłatne porady

2025-11-22, 16:00 Monika Siwak / Redakcja

Z porad można było skorzystać osobiście, telefonicznie lub na czacie / Fot. Monika Siwak

Sobota była Dniem Otwartym Notariatu w całej Polsce, także w naszym regionie. Od godz. 10 do 16 odbywały się dyżury, podczas których można było skorzystać z darmowych porad.

W Bydgoszczy można było przyjść do I Liceum Ogólnokształcącego na Placu Wolności, w Toruniu do Galerii Copernicus przy Żółkiewskiego a w Grudziądzu do Spichlerza 57 przy Spichrzowej 57.



Prawnicy pomagali rozwiązać sprawy dotyczące m.in. testamentów, dziedziczenia (w tym za granicą), rozdzielności majątkowej, wynajmu mieszkania, zakładania spółki przyjacielem czy darowizny zamiast umowy dożywocia.



- Kłopoty mają to do siebie, że zaczynają się od rzeczy, o których osoby na co dzień nie zajmujące się prawem po prostu nie wiedzą - mówiła notariusz Magdalena Arendt, wiceprezeska Krajowej Rady Notarialnej i zachęca do rozmów.





