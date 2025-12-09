20 km z Wyrzyska do Nakła nad Notecią. Przetarg na pierwszy odcinek S10 ogłoszony

2025-12-09, 19:14  Polska Agencja Prasowa/Tatiana Adonis
Pierwszy z odcinków S10 powstanie od obwodnicy Wyrzyska do planowanego węzła Nakło nad Notecią /fot. Tatiana Adonis

Pierwszy z odcinków S10 powstanie od obwodnicy Wyrzyska do planowanego węzła Nakło nad Notecią /fot. Tatiana Adonis

Bydgoski oddział GDDKiA ogłosił przetarg na projekt i budowę pierwszego z dwóch odcinków drogi ekspresowej S10 z Wyrzyska (Wielkopolskie) do Bydgoszczy.

Pierwszy z odcinków S10 powstanie od obwodnicy Wyrzyska do planowanego węzła Nakło nad Notecią i będzie przebiegać równolegle do obecnej drogi krajowej nr 10, która docelowo stanie się drogą wojewódzką. W ramach inwestycji zaplanowano 15 obiektów inżynierskich, dwa węzły – Sadki i Nakło nad Notecią oraz parę miejsc obsługi podróżnych w Mrozowie.

Oferty przetargowe będą przyjmowane do 14 stycznia 2026 r. Zawarcie umowy z wykonawcą planowane jest w połowie przyszłego roku, po czym nastąpi etap prac projektowych i uzyskania pozwolenia na budowę. Prace budowlane planowane są w latach 2028-2031.

Postępowanie przetargowe na realizację drugiego odcinka - Nakło nad Notecią – Bydgoszcz Zachód - o długości 19,5 km, ma zostać ogłoszone w najbliższych dniach. Droga ekspresowa S10 będzie częścią Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), zapewniającej połączenia o strategicznym znaczeniu dla Europy. S10 połączy porty w Szczecinie i Świnoujściu przez Bydgoszcz i Toruń z planowaną obwodnicą aglomeracji warszawskiej, a łączna długość trasy wyniesie ponad 400 km.


IMG 4295

Relacja Tatiany Adonis

Bydgoszcz
S10

Region

