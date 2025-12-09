20 km z Wyrzyska do Nakła nad Notecią. Przetarg na pierwszy odcinek S10 ogłoszony

2025-12-09, 19:14 Polska Agencja Prasowa/Tatiana Adonis
Pierwszy z odcinków S10 powstanie od obwodnicy Wyrzyska do planowanego węzła Nakło nad Notecią /fot. Tatiana Adonis
Bydgoski oddział GDDKiA ogłosił przetarg na projekt i budowę pierwszego z dwóch odcinków drogi ekspresowej S10 z Wyrzyska (Wielkopolskie) do Bydgoszczy.
Pierwszy z odcinków S10 powstanie od obwodnicy Wyrzyska do planowanego węzła Nakło nad Notecią i będzie przebiegać równolegle do obecnej drogi krajowej nr 10, która docelowo stanie się drogą wojewódzką. W ramach inwestycji zaplanowano 15 obiektów inżynierskich, dwa węzły – Sadki i Nakło nad Notecią oraz parę miejsc obsługi podróżnych w Mrozowie.
Oferty przetargowe będą przyjmowane do 14 stycznia 2026 r. Zawarcie umowy z wykonawcą planowane jest w połowie przyszłego roku, po czym nastąpi etap prac projektowych i uzyskania pozwolenia na budowę. Prace budowlane planowane są w latach 2028-2031.
Postępowanie przetargowe na realizację drugiego odcinka - Nakło nad Notecią – Bydgoszcz Zachód - o długości 19,5 km, ma zostać ogłoszone w najbliższych dniach. Droga ekspresowa S10 będzie częścią Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), zapewniającej połączenia o strategicznym znaczeniu dla Europy. S10 połączy porty w Szczecinie i Świnoujściu przez Bydgoszcz i Toruń z planowaną obwodnicą aglomeracji warszawskiej, a łączna długość trasy wyniesie ponad 400 km.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę