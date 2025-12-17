Budowa S10. Jest przetarg na powstanie kolejnego odcinka: Nakło nad Notecią - Bydgoszcz Zachód

2025-12-17, 11:58 Redakcja

Prace budowlane związane z S10 planowane są na lata 2028-2031. / Fot. gov.pl

Rozbudowa drogi ekspresowej usprawni podróżowanie przez region. W środę (17.12.) GDDKiA Bydgoszcz ogłosiła przetarg.

Nowa trasa o długości 19,5 km będzie przebiegać na północ, równolegle do obecnej DK10.



W ramach inwestycji powstaną także m.in. węzły drogowe: „Ślesin”, „Kruszyn/Sicienko”. Wykonana zostanie również przebudowa łącznic istniejącego węzła: „Bydgoszcz Zachód”. Powstaną także Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): „Strzelewo Południe”, „Strzelewo Północ”.









Po budowie skróci się czas przejazdu na trasie Szczecin – Bydgoszcz. Poprawi się też połączenie całego regionu z północną Wielkopolską i woj. zachodniopomorskim.



Prace budowlane planowane są na lata 2028-2031.